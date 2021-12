MME Butterfly au théâtre de Caen

François Mauduit, ex-danseur de Maurice Béjart et formé à l'école de l'Opéra de Paris présente sa nouvelle création chorégraphique "Madame Butterfly" Mardi 21 Décembre au Théatre de Caen.

Inspirée par le célèbre opéra de Puccini et par la figure intemporelle de Maria Callas, le chorégraphe vous propose une lecture à la fois intime et passionnante au cœur d'un Japon magnifié, où les histoires d'amour et l'onirisme asiatiques se mêlent.