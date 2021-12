Murray Head à Alençon.

Murray Head connait bien la Normandie, car il a notamment vécu quelques années chez nous dans le Pays d'Auge, et il a répété la comédie musicale "Cindy" au Zénith de Caen.

Il continue de faire de la scène, car c'est pour lui la seule façon de gagner sa vie, mais au-delà de l'aspect financier, il se sent responsable auprès du public du fait que ses chansons ont pu aider certains à passer des caps difficiles de leur vie.

Il y a une véritable incompréhension avec le public français, autour de son tube "Say it ain't so", qui était une chanson politique sur Nixon et qui est devenue un slow d'été, car il était plus long que d'autres titres de l''époque et permettait aux couples de rester à danser ensemble plus longtemps sur cette chanson.

