Ours à Gacé.

Ours , de son vrai nom Charles Souchon, a choisi son nom de scène en raison du processus de création solitaire, qui s'apparente pour lui à un ours qui vit dans sa tanière et qui en sort ensuite pour partager ses chansons sur scène.

Son nouvel album "Mitsouko" est un clin d'œil appuyé au groupe les Rita Mitsouko, mais aussi une façon de voir la vie, une vie colorée débridée et faite de fantaisie comme l'était la musique de Fred Chichin et Catherine Ringer.

Sur le disque, il partage un duo avec un autre "fils de..." , Mathieu Chédid. Ils sont complices depuis de nombreuses années, M a même été son prof de guitare, et 20 ans après il était temps qu'ils se retrouvent sur le morceau " Petit jeu".

Sur scène, Ours est accompagné par 3 musiciens, avec des moments plus doux ou intimes, d'autres plus festifs avec des intermèdes parlés.

culture.orne.fr