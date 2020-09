Renan Luce au Festival Printemps de la Chanson.

De Renan Luce, on aime sa poésie du quotidien, ses histoires à tiroirs, sa plume ciselée, son esprit de camaraderie. L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Monsieur Marcel, Repenti… – dévoile un autre visage, brut et nu, dans un disque qui porte son nom.

Sur la pochette, un regard frontal et une main sur son cœur, cœur vacillant sous le vertige d’une séparation. L’artiste a su trouver les mots pour raconter un amour qui se disloque, les regrets des premiers émois, les liens indéfectibles… De la mélancolie oui, mais Renan Luce n’en garde pas moins son humour et son penchant pour les jolis mots. Cela donne onze titres sertis dans l’écrin d’un orchestre symphonique.

L’artiste a troqué la guitare pour le piano et les sonorités de violons, cuivres et bois qui apportent à ses textes profondeur et lyrisme. Accompagné sur scène par 16 musiciens du Sinfonia Pop Orchestra, il nous livre ses nouveaux titres et quelques-uns de ses grands classiques. Renan Luce se met à nu. L’air, l’eau, la terre… et toujours le feu des sentiments. Une soirée organisée par le Conseil départemental de l’Orne en partenariat avec Flers Agglo, dans le cadre du Printemps de la chanson 2020