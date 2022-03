Roch Voisine à Mézidon.

Roch Voisine est de retour en France pour sa tournée acoustique, avec le premier concert qui aura lieu chez nous en Normandie. Il est accompagné par 2 musiciens, et c'est l'occasion pour lui de retravailler ses morceaux qui étaient parfois plus pop et qui se retrouvent donc dans des versions plus épurées.

Même si son tube "Hélène" n'est pas forcément dans la playlist de tous ses concerts, il est bien là dans cette tournée, où il s'amuse également à reprendre d'autres artistes comme il l'avait déjà fait dans ses albums "Américana".

Roch Voisine qui fait des aller-retours depuis 35 ans entre le Québec et la France, avec de beaux souvenirs de week-ends passés en Normandie, notamment pour y jouer au golf.

