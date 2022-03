On s'attache à Caen.

Un spectacle imaginé pendant le confinement par Judith Ejnès et Caroline Gager qui sera sur scène pour interpréter le rôle d'Elsa. Dans ce spectacle, il est avant tout question d'amour et d'incompréhension.

Pierre et Elsa est un couple de trentenaires célibataires et qui pensent qu'ils ont déjà tout vécu en amour. Mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont encore beaucoup de premières fois à vivre ensemble, comme le premier baiser ou même plus cocasse, la première panne. C'était l'occasion de parler des sujets comme la difficulté de s'engager, la peur d'une nouvelle relation, l'envie de faire des enfants et bien entendu de l'amour.

On peut tous se reconnaitre dans ce spectacle, avec des choses vécues ou que l'on est en train de vivre. A voir que vous soyez ou non en couple !

theatrealouest.com/caen