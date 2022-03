C’est impensable mais on peut échanger une épingle à cheveux contre une maison !

Une jeune femme de Californie, Demi Skipper, a réussi cet exploit et a raconté récemment son étonnante histoire au journal « The New York Post ». L’adorable trentenaire a annoncé qu’elle se lançait dans ce défi sur Tik Tok en mai 2020, en montrant son épingle à cheveux et en assurant qu’elle allait la transformer en maison.

Ça l’a occupée jusqu’à 40 heures par semaine, pendant un an et demi, mais elle est parvenue à ses fins. Sur différents réseaux sociaux et des sites de vente en ligne, elle a échangé la fameuse épingle contre des boucles d’oreilles, les boucles d’oreilles contre des verres à Margarita, puis ces derniers contre un aspirateur.

Elle a ensuite récupéré des objets d’une valeur de plus en plus élevée : un snowboard...

