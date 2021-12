« Docteur Maboul », toujours en magasin, malgré son grand âge

Qu’est-ce qu’on apprend aujourd’hui ? Pour le dernier épisode de notre série de noël sur les « jouets et jeux cultes », j’ai choisi un jeu étonnant, et toujours en magasin, malgré son grand âge : « Docteur Maboul » !

Je vous rappelle le principe : nous avons un patient rigolo sur une table d’opération. Les joueurs se mettent la peau de jeunes médecins et doivent retirer avec une pince les objets insolites qui sont dans le corps de ce malheureux. Si on touche les rebords, ça déclenche une sonnerie et le nez du patient devient rouge !

« Docteur Maboul » (en anglais « Operation ») n’a quasiment pas changé depuis sa création, aux Etats-Unis, en 1965. C’est un étudiant américain, John Spinello, qui a eu l’idée de ce jeu d’adresse et de précision avec sa sonnerie.

Pour son invention, il n’a reçu que 500 dollars et on lui a fait une promesse d’embauche qui n’a jamais été tenue. L’entreprise qui a commercialisé le jeu a, elle, gagné des millions. Il y a sept ans, Spinello a eu des problèmes de santé et...

