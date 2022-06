Les écureuils ne sont pas simplement des spécialistes des noisettes ils sont aussi des génies

En fait, il est bien obligé de mettre sa nourriture de côté, car contrairement aux marmottes, il n’hiberne pas. S’il veut avoir à manger tout l’hiver, il doit stocker un maximum de mangeaille. Alors que d’autres bébêtes entassent toutes leurs réserves dans une cachette unique, l’écureuil, très prudent, voire limite parano, répartit les siennes un peu partout. Il réussirait à accumuler et à cacher plus de 3000 noisettes, graines et fruits à coque tous les ans. Et le plus fou, c’est qu’il sait globalement où sont les 3000 planques. C’est ce qu’a constaté un chercheur californien.

Non seulement il est capable de mémoriser l’emplacement de chaque cachette, mais il se souvient aussi de ce qu’il y a mis, après avoir fait un rigoureux tri sélectif ! Sa stratégie pour retrouver ses petites caches est appelé par les scientifiques le...

