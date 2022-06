Les petites fourmis savent compter ! pas toutes les fourmis…celle du désert

Votre meilleur profil est le gauche et c’est la science qui le dit

Vous le remarquerez sans doute : quand on pose pour une photo, voire quand on fait un selfie à la page, on tourne naturellement le visage vers…la droite, pour mettre en évidence son profil préféré : le gauche ! Normal. A priori, pour la majorité des gens, c’est le plus attrayant.