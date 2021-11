Osons le dire ! les perroquets sont parfois très grossiers

Le Lincolnshire Wildlife Park, sanctuaire pour animaux tropicaux, a accueilli en août 2020, cinq perroquets gris du Gabon : Billy, Elsie, Eric, Jade et Tyson. Avec la pandémie, beaucoup de propriétaires cédaient leurs volatiles au parc. Ils ont été placés en quarantaine avant de rejoindre 250 congénères déjà présents sur place.

Tout allait bien, mais très vite, le patron du parc a remarqué que les petits nouveaux s’encourageaient mutuellement à prononcer des noms d’oiseaux…à jurer « comme des charretiers » ! Les soigneurs avaient déjà entendu des perroquets dire des gros mots, mais cinq d’un coup, balançant des « fuck off ! » en permanence, ça faisait beaucoup. D’autant que visiblement, ça les éclatait. Plus ils lâchaient de jurons, plus ça les faisait rire. Une fois déplacés dans la volière principale, Billy, Elsie, Eric, Jade et Tyson s’étaient carrément lâchés, insultant les...

