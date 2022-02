ZicTrad : zoom sur les chansons d'oc de pandémies !

À la descuberto dóu CREDD'O - Oustau di Petit de Gravesoun / À la découverte du CREDD'O

Dans la continuité de la volonté de l'Abbé Petit, l'association du CREDD'O, fondée en 1999, poursuit un travail de valorisation de la langue et de la littérature d'Oc. Plus de 30.000 ouvrages sont à la disposition du public à Graveson, plus de 200.000 sont en stock à la vente !