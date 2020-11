Les Jobastres : Zóu...M : après le succès de la saison 1, la saison 2 se prépare !

Enri Maquet / Henri Maquet : Legendàri, histoires fantastiques du pays d'Arles

Henri Maquet est un artiste aux multiples talents ! Musicien, conférencier, chanteur, luthier,... En avril 2020, bloqué à la maison pour confinement, il s'est lancé dans l'enregistrement de son disque ... dans son salon ! Un album donc "Fai-Lou-Tiéu" (Do It Yourself) à découvrir !