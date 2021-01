Lou reiaume / Le gâteau des rois

Li troubadour / Les troubadours

On raconte qu'ils ont inventé l'amour ! L'an escri, l'an canta. Les troubadours nous inspirent et nous touchent toujours, plusieurs siècles après leur disparition. On compte plus de 500 troubadours dans tout le sud de la France, entre les 11ème et 14ème siècles. Partons à leur découverte !