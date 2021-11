Parlaren en Vaucluso : 12 associations pour parler provençal !

Estage enfant e adulte 2021 de Prouvençau Lengo Vivo / Stages enfants et adultes 2021 de PLV

Les 28 et 29 octobre 2021, Prouvençau Lengo Vivo organisait un stage de provençal pour les jeunes à Carpentras. Les 30 et 31 octobre, c'était à Caromb, pour les adultes. Retour sur ces stages avec quelques stagiaires et membres de l'association PLV !