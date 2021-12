L'art de counta en prouvençau / L'art de conter en provençal

Conter et chanter en provençal sont des arts. Depuis 32 ans, le festival Contes et Rencontres fait vivre ce patrimoine oral et rend hommage cette année à Jean-Louis Ramel et Roger Pasturel. D'un autre côté, le groupe L'Estaca propose un voyage musical conté autour des langues et de leurs valeurs.