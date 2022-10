La vigno e li vendèmi de Pau Vendran e la musico de Humus Machine

Parlo-me d'acò : premier concours académique de provençal dans l'Académie d'Aix-Marseille en 2022

Le premier concours académique de provençal "Parlo-me d'acò" a permis à plus de 300 écoliers, collégiens et lycéens d'exprimer leurs talents et de faire entendre la lengo nostro. La remise des prix a eu lieu à Salon-de-Provence le 23 juin 2022, en présence du Recteur Beignier. Retour !