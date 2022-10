Lou cafè prouvençau de Sant-Savournin

Es au cafè "Le Bistr's", à Sant-Savournin d'Avignoun, que l'assouciacioun L'Acampado de l'oustau tèn si cafè prouvençau ! Dans une ambiance amicale, une trentaine de personnes se retrouve pour écouter, conter, raconter et chanter en provençal. Des débutants aux confirmés, cadun ié trobo sa plaço !

Li counvida / Les invités

- Michelle Craponne, présidente de L'Acampado de l'oustau et animatrice du café provençal

- Patrick Louis Vassal, adjoint au maire de Saint-Saturnin-les-Avignon et vice-président de L'Acampado de l'oustau

- Hubert Barrale, Christian Morel et Annie Rivière, participants du café provençal

Retrouvez le café provençal !

Café Le Bistr's

(chez Christian Viaud)

Avenue Général de Gaulle

Saint Saturnin les Avignon

Contact : Michelle Craponne : 06 06 62 51 65

Entrée libre, mais chacun paie sa consommation.

La cansoun / La chanson

- Blad de luno, texte de Folco de Baroncelli, mis en musique et interprété par Escamandre, Parlo fièr toun prouvençau (2022)

Retrouvez l'émission complète consacrée au groupe Escamandre avec Annie Rivière ici !

L'escolo d'aqui

Les élèves de 3ème cours de provençal du collège André Malraux de Mazan nous parlent de leur rencontre avec les jeunes élèves de 6ème !