Lou Cep d'Oc : centre d'études de la parole d'oc

Créé à l’initiative des trois principaux mouvements de défense et de promotion de la langue d’Oc (Félibrige, Institut d’Etudes Occitanes et Parlaren), l’association COL’OC a donné naissance en 2012 au Centre d’Etudes de la parole d’Oc (CEP d’OC). Rencontre avec son président Jean-Marie Ramier.

Lou counvida / L'invité

Jean-Marie Ramier dans Aqui sian bèn. © Radio France - FBV

- Jean-Marie Ramier, professeur de provençal, président du Cep d'Oc, vice-président du Credd'O

Le Centre d'Étude de la Parole d'Oc (Cep d'Oc)

"CENTRE D’ETUDES DE LA PAROLE D’OC – CEPDOC

Créé à l’initiative des trois principaux mouvements de défense et de promotion de la langue d’Oc (Félibrige, Institut d’Etudes Occitanes et Parlaren), l’association COL’OC a donné naissance en 2012 au Centre d’Etudes de la parole d’Oc (CEP d’OC).

Les collections audio-visuelles dont il est propriétaire ont été déposées auprès de la ville d’Aix qui assure la gestion de la médiathèque provençale du COL’OC désormais municipale.

Le CEP d’OC ayant concentré ses activités sur le domaine audio-visuel a donc pour but :

– La formation des défenseurs de la langue d’oc dans les variétés de la région. (provençal, niçois et vivaro-alpin) aux outils audio-visuels.

– Le collectage de la parole d’oc telle qu’elle s’exprime dans la diversité de ses parlers au travers d’enregistrements qui viennent ensuite enrichir la médiathèque du COL’OC

– La publication de documents audio-visuels (DVD, CD) principalement à l’usage des enseignants

– La mise à disposition du public le plus large de documents audio visuels au travers de son site : cepd-oc.fr

– L’animation de la médiathèque du COL’OC et plus largement de l’O(u)stau de Provence au travers de projections, expositions ou conférences"

Libre-audiò "Mirèio" / Livre-audio "Mireille"

Mirèio, livre-audio du chef d'oeuvre de Frédéric Mistral proposé par le Cep d'Oc. - Cep d'Oc

Mirèio est le chef d'oeuvre littéraire de Frédéric Mistral, couronné du prix Nobel de littérature en 1904. Poème épique en 12 chants, le texte provençal est d'une richesse extrême.

Douze personnalités de Provence ont accepté de prêter leur voix à un chant (dans l'ordre alphabétique) : Michel Bouisson, Miquèla Bramerie, Virginie Brel-Suppo, Estelle Ceccarini, Michel Desplanches, Mireille Durand-Guériot, Pierre Fabre, Anne Lambert, René Moucadel, Jean-Bernard Plantevin, Jean-Marie Ramier et Jean-Michel Turc.

À commander sur le site du Cep d'Oc !

La cansoun / La chanson

- L'amiradou - texte de Frédéric Mistral, mis en musique et interprété par le groupe Lou Dard (Martigues, 1979)