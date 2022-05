Lou Felibrige alestis sa Santo-Estello 2022 en Arle / Le Félibrige prépare son congrès 2022 à Arles

Fondé en 1854, le Félibrige a pour but de maintenir et de défendre la langue et la culture des pays d'Oc. Chaque année, le Félibrige organise son congrès-festival appelé "Santo-Estello". Du 3 au 7 juin 2022, il se tiendra à Arles. Partons à la découverte du programme !

