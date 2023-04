Ur valeadenn gant Loeiza an Duigou hag Anna Duval-Guennoc evit "Tan de'i"

La maison d'édition Al Liamm leur a proposé de passer 2 semaines ensemble dans le phare de l’Île Wrac’h, pour travailler et créer un roman pour ado. Elles ne se connaissaient pas, l'une est auteure et l'autre dessinatrice, la résidence à portée ses fruits...

Emeur o prientiñ un arvest bras evit lidañ krouidigezh an embregerezh Tan De’i a brodu boestadoù alumetez abaoe 100 vloaz. Birvilh e-leizh a zo gant an dud er Gêr-Uzin.

Rubinia Pyro, merc’h ar rener, Bohort hag Elvyn, bugale labourerien vunut er Gêr-Uzin a ’n em gav er Forest. Daou voud a zo en o c’hreiz : krennarded int, ya, barrek da dreiñ da loened. Bleiz, broc’h ha kazh-koad a ranko talañ ouzh darvoudoù dic’hortoz ha skrijus. Rak poent bras eo gwareziñ an endro ha paouez da ziskar gwez forzh pegement evit boueta an uzin.

Youl, ijin hag emglev a gaso anezho war-zu ur pal : saveteiñ an Dervenn Veur, kalon hag ene ar Forest.

Tan de'i, Al Liamm

