Association TECH-NOR. Le knattleikr et l'Esnèque

René PEZERIL co-fondateur de l’association MAGENE et président de l’association TECH-NOR

Tec-Nor, est l’association de jeux et sports normands. Elle collecte les jeux et sports anciens normands, répertoriés dans un livre aux éditions Tec-Nor « Jeux et sports normands ». Jeux de foire, de comptoir ou de société, jeux d’auberge, jeux de balle, de boule ou de palets, sports d’équipe…

-Le knattleikr : un ancien sport de balle joué par les vikings en Islande.

-Le jeu de l'Esnèque : son origine remonte aux viking vers l'an 800.

Site Internet de la Fédération jeux et sports normands FJSN : jeuxtradinormandie.fr