Association TECH-NOR. Les jeux de hasard.

René PEZERIL co-fondateur de l’association MAGENE et président de l’association TECH-NOR

Tec-Nor, est l’association de jeux et sports normands. Elle collecte les jeux et sports anciens normands, répertoriés dans un livre aux éditions Tec-Nor « _Jeux et sports normands ». J_eux de foire, de comptoir ou de société, jeux d’auberge, jeux de balle, de boule ou de palets, sports d’équipe…

- La boule de hasard (c’est l’ancien flipper)

- Un jeu de comptoir : la Bézette

- La Froume la bouète.

- Les dominos, les cartes avec la vache, les Jeux de l’oie et les 7 familles en normand.

Site Internet de la Fédération jeux et sports normands FJSN : jeuxtradinormandie.fr