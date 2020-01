La loure et deux nouveaux projets mais aussi son inscription dans un réseau national la FAMDT

Intervenant : Yvon DAVY directeur de l'association

Projet « Chansons du cousinage » avec l’Amérique du Nord

· Projet en cours, en partenariat avec toute une Cté de chercheurs d’Amérique du Nord et d’Europe

· Apport de La Loure : production d’un livre-CD sur les chansons du cousinage pour montrer la diffusion du peuplement francophone en Amérique du Nord à partir de la diffusion des répertoires de chansons sur le continent

Le projet Portr’haie : une autre optique d’enquête sur le territoire normand

· Projet en cours, porté par La Loure en partenariat avec Le Labomylette

· Croise enquête orale et création photographique sur la question du devenir du paysage de Bocage dans la vallée de la Sée + animation du territoire avec des temps de rencontre et de débat public : les Veill’haies et les Randonnées chant’haies

La Loure inscrite dans un réseau national : la FAMDT (Fédération des Actrices et Acteurs des Musiques et Danses Traditionnelles)