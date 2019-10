Le Château de Flers « des tableaux de maitres ».

Intervenante : Hélène TARANTOLA responsable du service Patrimoine Culturel au Musée du Château de Flers et Archives de Flers et à la Direction de la Culture Ville de Flers et Flers Agglo.

Les collections. On parle des artistes locaux : Dan, Léandre, Lemeunier, Peschard et Chaudeurge mais aussi des collections hétéroclites (main momifiée, rostre de poisson-scie…) et collections autour du textile (histoire du textile à Flers)…