Intervenante : Hélène TARANTOLA responsable du service Patrimoine Culturel au Musée du Château de Flers et Archives de Flers et à la Direction de la Culture Ville de Flers et Flers Agglo.

L’exposition papiers : Propos de l’expo, et présentation des artistes, et focus sur l’exposition Pierrick Naud qui a lieu en même temps et qui se termine ce dimanche 3 novembre.