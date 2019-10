Le Château de Flers « ses animations pendant les vacances et week-end ».

Intervenante : Hélène TARANTOLA responsable du service Patrimoine Culturel au Musée du Château de Flers et Archives de Flers et à la Direction de la Culture Ville de Flers et Flers Agglo.

La programmation du musée du Château de Flers pour la fin de la saison. Pour la deuxième semaine des vacances de la Toussaint des ateliers parents (grands-parents) enfants "créez votre théâtre d'ombre" avec Sarah Barthélémy Sibi, artiste. A partir de 3 ans. Une rencontre avec Pierrick Naud, artiste en résidence au Relais Culturel Régional 2Angles. Pour la fin de la saison un week-end Famille au musée et une soirée de clôture de la saison sur le thème "fééries baroques".