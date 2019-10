Le Château de Flers « ses collections beaux-arts ».

Intervenante : Hélène TARANTOLA responsable du service Patrimoine Culturel au Musée du Château de Flers et Archives de Flers et à la Direction de la Culture Ville de Flers et Flers Agglo.

Les collections beaux-arts. A découvrir la collection de Julien Salles les œuvres emblématiques : le Caillebotte et le Courbet. Présentation aussi de la première collection de Jean Victor Schnetz de France, directeur de la villa Médicis…