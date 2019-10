Le Château de Flers « son histoire et celle de son musée ».

Intervenante : Hélène TARANTOLA responsable du service Patrimoine Culturel au Musée du Château de Flers et Archives de Flers et à la Direction de la Culture Ville de Flers et Flers Agglo.

Histoire du château et du musée de flers. L’histoire du château, des Comtes de Flers, à l’époque de la Révolution, et présentation de la famille Schnetz. L’Histoire du musée et la naissance des collections, ainsi que la rénovation du château.