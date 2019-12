« Le siècle d’Or du cheval percheron » DUNHAM, fils de pionniers.

Intervenant: Jean Léo DUGAST auteur

Portrait de Dunham dans le Perche, fils de pionniers. Lors de son premier voyage dans le Perche en 1872, il achète 6 chevaux, en quelques années, l’élevage Dunham atteint des proportions énormes (800 chevaux). L’éleveur de Wayne se fait construire un château de style percheron-normand (1878-1881).

Et puis Dunham et Sanders pour la création d’un stud-book percheron qui nécessitera de créer une société percheronne (1883) et stud-book (1884).

Jean Léo DUGAST « Le siècle d’Or du cheval percheron »

Près de 500 pages avec 400 illustrations aux multiples anecdotes

Editions l’ETRAVE