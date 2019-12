« Le siècle d’Or du cheval percheron » la révolution agricole.

Intervenant: Jean Léo DUGAST auteur

Nous mettons en avant deux grandes révolutions du 19ème : la révolution agricole où l’on demande un cheval agricole plus lourd, et celle des transports avec la demande de chevaux plus lourds pour les transports de marchandises sur les petits axes.

Nous évoquons également les premières exportations en Amérique dans la première moitié du 19ème siècle, où le percheron a déjà une renommée européenne comme améliorateur de race (Russie).

Jean Léo DUGAST « Le siècle d’Or du cheval percheron »

Près de 500 pages avec 400 illustrations aux multiples anecdotes

Editions l’ETRAVE