« Le siècle d’Or du cheval percheron » une décennie glorieuse pour les acheteurs américains.

On parle de la décennie glorieuse par des acheteurs américains de plus en plus nombreux dans le Perche (1880-1890), autant dire que les dollars pleuvent sur le Perche avec 3 000 chevaux importés aux États-Unis par an.

Présentation aussi des concours SHPF dont le premier remonte à 1884, Voltaire champion, sera peint par Rosa Bonheur.

Jean Léo DUGAST « Le siècle d’Or du cheval percheron »

Près de 500 pages avec 400 illustrations aux multiples anecdotes

Editions l’ETRAVE