Le Tour des Collines du Perche. Des photographies surprenantes.

Intervenants : David COMMENCHAL auteur et photographe. Sylvie MAZEREAU illustratrice.

La marche à pied, un bonheur pour prendre le temps….L’auteur a marché durant 4 ans avant de concevoir ce livre.

Il adore photographier la nature et ses paysages, et les plus beaux clichés ne sont pas toujours ceux auxquels on s’attend.

Photo du 03 décembre 2013 - David COMMENCHAL

Le Tour des Collines du Perche de David COMMENCHAL et Sylvie MAZEREAU éditions La Mésange Bleue.