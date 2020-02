Le Tour des Collines du Perche. Nature et préservation.

Caen, la mémoire d’une ville en noir et blanc, et les écoles de natation entre règlement et pudeur.

Intervenant : Jean-Luc Kourilenko auteur de nombreux ouvrages d'histoire sur la côte Fleurie et la côte de Nacre. Déjà 8 livres publiés avec les Editions Sutton. Il a aussi publié dans la presse locale de nombreuses chroniques sur les stations balnéaires normandes à la Belle Époque.