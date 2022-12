Le Château de Monbazillac

Le Domaine de Moulin Garreau à Lamothe-Montravel

Le domaine de Moulin Garreau s'étend sur 15 hectares à cheval sur 2 communes : Lamothe Montravel et St Michel de Montaigne. Sur cette propriété on pratique l'enherbement naturel 1 rang sur 2 et on désherbe mécaniquement sous le rang afin de préserver la biodiversité du sol.