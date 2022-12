Le Domaine de Pécoula à Pomport

La propriété du Domaine de Pécoula propose Bergerac Rouge, Bergerac Rosé, Bergerac Sec et Côtes de Bergerac Rouge, Moelleux et surtout du Monbazillac. Fin novembre 2022 la cuvée Millénaire a remporté le concours des crus de Monbazillac Millésime 2021 lors de la traditionnelle dégustation à l’aveugle.

Vignes du Domaine de Pécoula à Pomport © Radio France - Bernard Guyot

Longtemps en Agriculture raisonnée le Domaine de Pécoula est depuis août 2022 en Agriculture biologique. Pour la famille Labaye on attache beaucoup d’importance à l'environnement et à la biodiversité. D’ailleurs le couple a décidé en 2019 de se convertir à l'Agriculture Biologique. Le Domaine de Pécoula est également certifiés H.V.E. niveau 3 sur ce même millésime.

Dans le chai avec quelques cuves en fibres de verre © Radio France - Bernard Guyot

Dès la fin des vendanges, le raisin est directement pressé et mis en cuve ou en barrique. Les raisins sont mis à macérer en cuve pendant la fermentation alcoolique. Celle-ci est assez courte pour les Bergerac et plus prolongée pour les côtes-de-Bergerac. Le vin est surveillé tout au long de son élevage.

De gauche à droite : Jean Marie et Christine LABAYE et Frédéric du Bistro du clocher à Pomport © Radio France - bernard Guyot

Le dramaturge et poète Paul Claudel a dit que « Le Vin est le professeur du goût, le libérateur de l'esprit, l'illuminateur de l'intelligence ». A vérifier avec l’alliance du chef du Bistrot du clocher et les vins du Domaine de Pécoula. Les deux établissements sont à Pomport.

Blanc sec, Côte de Bergerac "Harmonie de Pécoula" et Monbazillac © Radio France - Bernard Guyot

Entrée : Bergerac sec 2021 (6 €) avec un filet de Merlu et ses haricots blancs et une sauce verte.

Plat principal : Côte de Bergerac « Harmonie » 2017 (11 €) avec un filet mignon de porc et son jus de porc, choux fleurs et échalotes croustillantes.

Dessert : Monbazillac 2017 cuvée Millénaire (13 € jusqu’à fin 2022) avec une tarte au Roquefort noix et poire