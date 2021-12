Château Thénac est transmis de famille en famille. C’est aujourd’hui et depuis 2021, la riche famille Shvidler qui en est propriétaire. De l’argent il y en a, sans aucun doute, mais il y a aussi la passion du travail bien fait, l’investissement mis dans la rénovation du chai par exemple et l’énergie mise dans le domaine viticole. Le propriétaire Eugène Shvidler est un homme d’affaires d’origine russe qui ne vient qu’occasionnellement. Sur place, le directeur d’exploitation Stéphane Guillot, né à Mussidan, est un enfant du pays. Tel un chef d’orchestre, il gère le personnel au quotidien.

Cour devant Château Thénac à Thénac © Radio France - Bernard Guyot

A Thénac, en limite Lot et Garonne et pas très loin de Sigoulès, Château Thénac est un domaine de 200 hectares comprenant vignes, pruniers, bois, champs cultivés et prairies en différentes parcelles. On trouve même de nombreux animaux comme des cygnes, moutons, chèvres, daims, ânes et canards qui cohabitent. Différentes activités qui au final proposent de bien beaux produits grâce à sa variété de terroirs. L’oenotourisme a pour objectif de faire découvrir la propriété et de terminer en beauté avec une dégustation des vins de Château Thénac. Une des particularités du domaine est son microclimat local avec son altitude qui joue un rôle essentiel du haut de ses 180 mètres d’altitude.

Côté vignes, ce sont 35 hectares de rouge à 60% Merlot et 7 hectares de blanc à 70% Sauvignon. Avec 500 pruniers d’Ente c’est aussi de l’Eaux-de-vie puisque Thénac est dans l’aire de production du pruneau d’Agen. Le cuvier date de 2004 et le nouveau chai d’élevage de 2010. La production est de 200 à 250 000 bouteilles de vin par an dont 80% à l’export avec beaucoup de clients anglais. Rouges, blancs et rosés sont produits en appellation Bergerac et Côtes de Bergerac. Château Thénac propose aussi des eaux-de-vie de prunes d’Ente blanche et ambrée. Le tout se trouve dans un cadre magnifique pour des vins qui ne demandent qu’à être de plus en plus connus et reconnus.

Le chai d’élevage de Château Thénac © Radio France - Bernard Guyot

Le Chef Didier Casaguana relève le défi de l’alliance mets – vins Château Thénac

Le Chef Didier Casaguana du Château des Vigiers à Monestier vous conseille :

Entrée : Château Thénac blanc sec 2017 et un Carpaccio de St Jacques avec un extrait de pommes vertes, un trait de réglisse et un zest de citron vert.

et un Carpaccio de St Jacques avec un extrait de pommes vertes, un trait de réglisse et un zest de citron vert. Plat principal : Château Thénac rouge 2015 et son Filet de canette rôti avec une croute au pain d’épice et une lie de vin

et son Filet de canette rôti avec une croute au pain d’épice et une lie de vin Dessert : Eau de vie Z-Thénac de prunes d’ente avec un gâteau moelleux chocolat et une anglaise à la crème (pour l’eau de vie blanche) et une crème glacée (avec l’eau de vie ambrée).

Le Chef Didier Casaguana du Château des Vigiers à Monestier et Stéphane Guillot le directeur d'exploitation de Château Thénac à Thénac © Radio France - Bernard Guyot

