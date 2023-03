Avant l'ouverture de la pêche à la truite, quels sont les bons appâts ?

Les étangs Fédéraux de Maron-Chaligny

Les étangs fédéraux de "Maron-Chaligny", sont des espaces de pêche gérés par la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDP54). Ils se composent d'un grand étang de 21,8 ha et un plus petit de 1,5 ha. Suivons le guide, François Rouillon.