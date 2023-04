Foncez ! C'est aujourd'hui l'ouverture officielle de la pêche au brochet

Où trouver des postes de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite ?

La pêche est un loisir accessible au plus grand nombre. Sous l'impulsion de la Fédération Nationale de la Pêche, il existe aujourd'hui de plus en plus de postes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Comment sont-ils aménagés ? Où sont-ils ? Réponse avec François Rouillon, de la FDP54.