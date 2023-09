La pêche : une activité de loisirs qui rassemble

La pêche reste une activité populaire pour de nombreuses raisons : la sérénité, le calme, les liens sociaux, et ce fameux contact avec la nature. Intergénérationnelle, la pêche ne connaît pas non plus la différence sociale. Des anonymes aux personnes connues, la pêche rassemble.

Les paysages et la beauté naturelle sont des arguments qui plaisent aux pêcheurs © Maxppp - Alexandre MARCHI