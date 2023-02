Les étangs fédéraux de "Maron-Chaligny", sont des espaces de pêche gérés par la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDP54). Ils se composent d'un grand étang de 21,8 ha et un plus petit de 1,5 ha. Suivons le guide, François Rouillon.

Les étangs Fédéraux de Maron-Chaligny sont aussi prisés par les pêcheurs - FDP54

Découverte de cet espace naturel, avec François Rouillon au micro France Bleu Lorraine de Laurent Pilloni.