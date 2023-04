Ils pullulent dans nos cours d'eau de la région. Les gobies, ces poissons envahisseurs sont arrivés chez nous par les ballasts des péniches depuis la mer noire.. Présentation des quatre espèces avec François Rouillon, chargé de développement pour la Fédération de pêche en Meurthe-et-Moselle.

On dit de ce poisson, qu'il est un envahisseur. Il se reproduit quatre fois par an et aime le faire dans les cours d'eau de la région. Le gobie n'a pas fait ce long voyage depuis la mer noire et la mer caspienne pour rien. Après s'être niché dans les ballasts des péniches, le gobie fait donc partie intégrante de notre cadre naturelle. Présentation des quatre espèces de gobies, avec François Rouillon, chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FP54) .