Pourquoi l'achat des cartes de pêche est un levier économique important ?

La carte de pêche est obligatoire et son financement profite à tous les pêcheurs

Le document que tout pêcheur doit mettre dans sa poche est la carte de pêche. Il offre à son titulaire, le statut membre d'une Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (APPMA). Grâce à cette rentrée financière, le pêcheur joue un rôle important dans la création et le maintien des emplois de personnels qui œuvrent à la protection des milieux aquatiques et au développement de la pêche de loisir. Explication avec François Rouillon, de la Fédération de Pêche en Meurthe-et-Moselle (FP54) au micro France Bleu Sud Lorraine de Laurent Pilloni.