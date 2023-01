Préparer son amorce est un art

Et si on allait pêcher et découvrir la biodiversité de la Mortagne ?

A cheval sur les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, la Mortagne et ses 75 km ravit les pêcheurs pour son contenu piscicole et sa belle biodiversité. François Rouillon, chargé de développement et de la protection du milieu aquatique à la Fédération de Pêche en Meurthe-et-Moselle, nous y emmène.