La pêche en famille c'est vraiment bien !

Pourquoi ne faut-il pas remettre à l'eau l'écrevisse américaine ?

L'écrevisse a trouvé sa place dans les cours d'eau de notre région. Il en existe plusieurs espèces, parmi elles, les autochtones et les Américaines. Toutefois, cette dernière à la particularité d'être invasive et porteuse d'une maladie non dangereuse pour l'homme mais plus pour ses congénères.