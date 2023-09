Au fil de l’Eyrieux : La Maison du bijou, au Cheylard, un petit musée brillant

Située à l’intérieur de l’Office du tourisme, au Cheylard, la Maison du bijou propose de découvrir, à travers 8 espaces d’exposition, l’histoire et l'actualité de cet artisanat d’art en vallée de l’Eyrieux.

C’est un petit musée créé en 2015, et que les visiteurs peuvent arpenter avec un audioguide. Après un petit film de présentation, plusieurs salles permettent d’appréhender divers aspects de la création du bijou en vallée de l’Eyrieux, les techniques, les sites de fabrication, les outils, mais aussi de nombreux exemples de créations anciennes et récentes. Ce musée n’est pas consacré uniquement à l’histoire de cette activité, mais aussi à son actualité. Avec une dimension interactive et ludique. Léa Ville, chargée de communication pour l’Office de tourisme Ardèche Haute-Vallée, nous propose une rapide visite radiophonique de cette Maison du bijou .

Image du showroom, avec des créations récentes d'artistes locaux. © Radio France - A.W.

Quelques bijoux anciens. © Radio France - A.W.