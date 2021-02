Le Caudeau attire de nombreux pêcheurs à Bergerac

Le Caudeau est un cours d’eau qui après 38 kilomètres se jette dans la Dordogne à Bergerac près du Barrage Salvette. Ce cours d'eau attire non seulement les promeneurs le long de la coulée verte mais aussi de nombreux pêcheurs. Sébastien Bournardel, Président de l’Association la Gaule Bergeracoise nous explique qu'on trouve de nombreux carnassiers là où se jette le Caudeau dans la Dordogne pour la plus grande joie des amoureux de la pêche. C'est pourquoi la Passerelle près du Barrage Salvette est un endroit prisé par les pêcheurs. Les places sont comptées pour réussir à pêcher le brochet, la carpe et bien sur la truite.

Le Caudeau, un ruisseau à truites.

Le Caudeau est avant tout un ruisseau à truites. Il reste encore quelques truites sauvages mais ce n'est pas suffisant. Pour le plaisir des pêcheurs, chaque 2e week-end du mois de Mars, un lâcher de plus de 180 truites est effectué.