On a marché sur la lune au Palais de la découverte

Ce matin, nous restons à Paris, direction le Palais de la découverte. Et là, cap sur la Lune... En fait, c’est un cycle de conférences qui a lieu tous les mercredi soirs, demain donc, pour fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune. Lune, en voilà un joli mot à expliquer, plein feu sur la pleine lune !

Oui et rappelons que le Palais de la Découverte a ouvert ses portes en 1937 avec pas moins de 25 000 m², et qu’il accueille environ 600 000 visiteurs par an. Avouons-le, ce mot de découverte, se prête bien à la conquête de la Lune. Quand a commencé cette belle aventure ? En fait, c’est en pleine guerre froide, en 1961, que John Kennedy a lancé le programme Apollo : il s’agissait de reconquérir le prestige américain, écorné par les succès soviétiques et donc d’être les premiers à marcher sur la lune. Ce fut réalisé le 20 juillet 1969, il y a donc cinquante ans avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, posant pour la première fois le pied sur la Lune. Un mot très simple et magnifique.

Lune qui vient sans doute du latin avec le même sens ?

Du latin luna signifiant la Lumineuse, et se rattachant à une lointaine racine leuk, voulant dire briller. La lune frappe aussi par sa forme, tantôt pleine lune, tantôt croissant de lune. De là, vient lunette, les premières lunettes étant en effet en forme de croissant. Et comme on sait, la lune exerce une attraction sur les océans d’où les marées, mais on a cru aussi qu’elle influençait les êtres humains notamment les nuits de pleine lune D’où l’adjectif lunatique, sous-entendu atteint de folie les jours de pleine lune. Certes, elle nous fait rêver, le nez en l’air, en oubliant ce qui se passe à nos pieds, et voilà le fait d’être dans la lune. Un dernier point : en français, la lune est au féminin et le soleil au masculin, mais en langue germanique, der mond, c’est le lune, et die Sonne, c’est la soleil. Alors si vous allez aux toilettes en Allemagne et que vous voyez deux portes l’une avec un soleil, l’autre avec une lune, ne faites pas comme moi, poussez la porte affichant la lune, c’est bien celle des hommes