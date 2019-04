Bob Dylan au Grand Rex

On se prépare aujourd’hui pour aller au spectacle Boulevard Poissonnières… Où cela ? Au numéro 1 du Boulevard Poissonnières dans le 2e arrondissement, et précisément dans une salle de cinéma gigantesque qui peut accueillir plus de 2700 personnes, avec combien de visiteurs par an ? Un million, c’est énorme ! On a sans doute reconnu le Grand Rex où se produit ce soir Bob Dylan, Il fallait bien une salle de ce type pour pareille vedette mondiale ! Vous nous en dites plus sur ce « Grand Rex » ?

Avec enthousiasme, d’autant plus que le Grand Rex, qui veut dire le Grand Roi, est aujourd’hui et depuis 1981 classé monument historique, qu’il s’agisse de ses façades et toitures, ou de sa salle colossale. C’est en 1930 que jacques Haïk, producteur et distributeur de films alors propriétaire de l’Olympia, décida de faire construire une salle de cinéma énorme, avec l’ambition d’accueillir cinq mille personnes ! Sous un plafond de 30 mètres de haut ! C’est tout simplement pharaonique. Quel est le modèle suivi : le Radio City Music Hall de New York. Ce projet gigantesque aboutit avec juste une réduction à 3300 places… Mais la décoration intérieure de style méditerranée antique est respectée et le 8 décembre 1932, on ouvre les portes de ce lieu magique. Assurément un lieu féérique, Laurent…

Vous nous en donnez des exemples ?

Eh bien à Noël par exemple est traditionnellement projeté un film Disney, et la salle est animée par des jeux d’eau, et on appelle le tout la féerie des eaux, voilà qui ressemble un peu à Versailles au cœur d’une salle de cinéma… D’ailleurs, les vedettes ne s’y trompent pas : ce sont Gary Cooper et Mylène Demongeot qui y inaugurent en 1957 le tout premier escalier mécanique en Europe d’une salle de cinéma,. C’est là qu’Hitchcock lancera son film les Oiseaux, et en 1988, y était installé le plus grand écran de France, le Grand Large, 300 m², inauguré avec Le Grand Bleu de Luc Besson. Et donc ce soir un roi y chante : Bob Dylan ! Tous à vos guitares !