Brunch à la Gaîté Lyrique

Aujourd’hui, il y a du lyrisme dans l’air, de la gaieté même, et pour cause nous nous préparons à aller justement à « la Gaîté lyrique », où tous les weekends, en famille ou entre amis, a lieu ce qui est appelé le brunch de la Gaîté, c’est-à-dire une invitation par un grand chef à un moment de gourmandise. C’est le fruit d’une collaboration avec le chef Bruno Viala. Bon il vaut mieux je crois réserver, mais là, il va falloir nous expliquer pourquoi gaieté lyrique et ce mot brunch…

Eh bien oui et je vais me débarrasser tout de suite de ce mot qui ne m’enthousiasme pas, brunch. Il est apparu en français si je puis dire en 1970, c’est évidemment un mot anglais, ce qu’on appelle un mot-valise, c’est-à-dire associant deux mots, en les triturant pour n’en faire qu’un, ici le breakfast bien sûr, le petit déjeuner, et le lunch, c’est-à-dire le déjeuner. Et voilà comment on forge le mot brunch, pour désigner un repas pris dans la matinée, qui sert à la fois de petit-déjeuner et de déjeuner. Et dans le Petit Robert qui l’a enregistré, quel exemple est donné ? Les brunchs du dimanche.

Donc brunch le dimanche mais aussi le samedi, à la Gaîté lyrique, un intitulé que vous allez nous expliquer…

On se situe donc dans un lieu inauguré en 1792, dans le 3e arrondissement de Paris. En fait la Gaîté Lyrique, anciennement le théâtre de la Gaîté, représente une salle de spectacle située rue Papin, reconvertie en centre culturel consacré aux arts numériques et aux musiques actuelles depuis 2011. Mais on le devine, ce fut au départ un lieu de spectacle joyeux. L’origine en est la troupe de Nicolet qui en 1772 obtint du roi la dénomination de Théâtre des Grands Danseurs du Roi, qu’on rebaptise en 1789, Théâtre de la gaieté et Grands Danseurs, puis en 1792 Théâtre de la gaieté, rebaptisé Théâtre lyrique national, quand au XIXe on y joua des opérettes. Enfin en 1908, voici le théâtre de la Gaîté lyrique. Et rien ne vous empêche de chanter en prenant votre brunch. Très joyeux brunch, gaieté oblige !